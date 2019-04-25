Энтони Джошуа может посетить бой Усик – Такам

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа может посетить бой Александра Усика против Карлоса Такама.

Бой Усик – Такам состоится 25 мая в американском городе Оксон Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. В этот же день у Энтони Джошуа заканчивается тренировочный лагерь. Он готовится к бою в Нью-Йорке, который запланирован на 1 июня.

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Поэтому Энтони Джошуа может отправиться на бой Усика. Ведь именно украинец может стать его следующим соперником. Поэтому британец захочет лично взглянуть на дебют Усика в супертяжелом весе.

Пока же Энтони Джошуа готовится к поединку 1 июня, который должен был состояться против Джаррелл Миллера. Но американца обвинили в употреблении запрещенных препаратов. Сейчас на бой с Джошуа претендуют Энди Руис и Майкл Хантер.