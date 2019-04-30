Энтони Джошуа получил нового соперника вместо пойманного на допинге Миллера

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Энди Руис
Энди Руис / NZ Herald

Следующим соперником чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO Энтони Джошуа станет бывший претендент на титул WBO Энди Руис. Поединок состоится 1 июня в Нью-Йорке

Напомним, что сначала против Джошуа должен был выйти на ринг американец Джаррелл Миллер. Но он провалил допинг-тест и теперь отстранен от бокса на шесть месяцев. Также его убрали из рейтинга.

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29-летний американский супертяжеловес с мексиканскими корнями Энди Руис-младший последний бой проводил 20 апреля в США, где досрочно остановил немца Александра Димитренко, заставив того сдаться после 5 раунда. Джошуа не выходил на ринг с сентября 2018 года, когда нокаутировал Александра Поветкина.

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Теги: Спорт Бокс
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