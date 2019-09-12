Энтони Джошуа сравнил удар Кличко и Руиса

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Энтони Джошуа
Энтони Джошуа / talksport.com/sport

Британский боксер Энтони Джошуа сравнил удар Владимир Кличко и Энди Руиса. С обоими спортсменами Джошуа дрался и пропускал мощные удары.

В поединке против Владимира Кличко, Джошуа все же сумел выиграть, он побывал в глубоком нокдауне в 6-м раунде.

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Кто ударил меня сильнее всех? Так Владимир Кличко! Я хотел сказать, что Энди Руис, но когда он ударил меня, это было как небольшое сотрясение мозга. Но когда я пропустил от Кличко, то просто знал, что дальше наш бой может закончиться двумя исходами: я или выиграю, или останусь лежать на спине. Знаете, как это, когда тебя выносят на носилках?,
– резюмировал британец.

Видео нокдауна Джошуа в поединке против Кличко

Против Руиса Джошуа сражался 2-го июня. Энтони четыре раза побывал в нокдауне и рефери решил остановить бой в седьмом раунде.

Реванш Руиз – Джошуа официально состоится 7 декабря в Саудовской Аравии на арене в Эр-Рияде. Такое решение было принято командами боксеров.

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Теги: Спорт Владимир Кличко Энтони Джошуа Кличко – Джошуа Бокс
Источник: klitschko-brothers.com
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