Умер известный фотограф Энтони Каузи, который сделал историческое фото боя Хабиб-МакГрегор

Фотограф газеты The New York Post Энтони Каузи умер в возрасте 48 лет. Спортивный фотограф умер 13 апреля от коронавируса.

О смерти Каузи сообщил редактор The New York Post Стивен Линч.

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"Энтони Каузи был нашим коллегой, нашим другом и блестящим журналистом. Он был одним из лучших спортивных фотографов в Нью-Йорке, что запечатлел все главные спортивные моменты последних 25 лет. Его уважали те, кого он фотографировал, и восхищались те, с кем он работал", – заявил Линч.

Каузи фотографировал спортивные события: баскетбол, футбол, ММА, бокс, теннис и тому подобное.

Он автор известной фотографии, на которой чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побеждает бывшего чемпиона в двух дивизионах Конора МакГрегора на турнире UFC 229.

У него остались жена, двое детей (пяти и двух лет), родители и две сестры.

Каузи работал фотографом Post с 1994 года и снимал все главные спортивные события Нью-Йорка, включая US Open.

"Энтони Каузи был единственным в своем роде, другом для всех нас, и мы всегда были рады работать с ним на US Open. У него был острый глаз и творческое видение, и ими он много раз показывал US Open читателям Post", – говорится в твиттере Открытого чемпионата США.

Anthony Causi was one-of-a-kind, was a friend to all and we always enjoyed working with him at the US Open.



He brought a sharp eye with a creative approach and helped us bring the US Open to so many through his NY Post photos. pic.twitter.com/FZ9ASv8uyV — US Open Tennis (@usopen) April 13, 2020

Три недели назад Каузи опубликовал сообщение из больницы, где написал, что никогда не думал, что попадет в такую ситуацию.

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