Умер известный фотограф Энтони Каузи, который сделал историческое фото боя Хабиб-МакГрегор
Фотограф газеты The New York Post Энтони Каузи умер в возрасте 48 лет. Спортивный фотограф умер 13 апреля от коронавируса.
О смерти Каузи сообщил редактор The New York Post Стивен Линч.
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"Энтони Каузи был нашим коллегой, нашим другом и блестящим журналистом. Он был одним из лучших спортивных фотографов в Нью-Йорке, что запечатлел все главные спортивные моменты последних 25 лет. Его уважали те, кого он фотографировал, и восхищались те, с кем он работал", – заявил Линч.
Каузи фотографировал спортивные события: баскетбол, футбол, ММА, бокс, теннис и тому подобное.
Он автор известной фотографии, на которой чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побеждает бывшего чемпиона в двух дивизионах Конора МакГрегора на турнире UFC 229.
У него остались жена, двое детей (пяти и двух лет), родители и две сестры.
Каузи работал фотографом Post с 1994 года и снимал все главные спортивные события Нью-Йорка, включая US Open.
"Энтони Каузи был единственным в своем роде, другом для всех нас, и мы всегда были рады работать с ним на US Open. У него был острый глаз и творческое видение, и ими он много раз показывал US Open читателям Post", – говорится в твиттере Открытого чемпионата США.
Три недели назад Каузи опубликовал сообщение из больницы, где написал, что никогда не думал, что попадет в такую ситуацию.
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