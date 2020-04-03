Эпатажная жена известного экс-игрока сборной Украины переболела коронавирусом

Жена бывшего футболиста сборной Украины Николая Морозюка Ирина переболела коронавирусом. Ирина Морозюк рассказала о симптомах и течении болезни. Сейчас с ней все хорошо.

В своем инстаграме Ирина рассказала, что две недели назад заболела. Врачи сообщили ей, что на 50% – это коронавирус.

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Я переболела 3-4 дня, основные симптомы ушли, а осталась только потеря обоняния – я не чувствовала вкуса и запаха. У меня запершило за грудиной и хотелось кашлять. Затем поднялась температура: не выше 37,5, но было очень плохо. Это продолжалось 3 дня, а на 4-й температура ушла и мне стало легче. Последние 2 дня я уже более-менее чувствую, что ем. Я сдала анализ на антитела коронавируса, он у меня положительный,

– сказала Ирина.

Впоследствии Ирина сдала тест на антитела и показал положительный результат. "Она мне звонит и говорит, что у меня положительный результат. Получается, 2 недели назад я переболела коронавирусом без осложнений", – добавила Морозюк.

Морозюк заявила, что повторно сдаст анализ, однако ее убеждают, что болезнь уже прошла.

"Для них это очень важно, чтобы узнать, не являюсь ли я носителем, и не заразна ли для других людей. Я серьезно к этому отнеслась и ни с кем не контактировала. Только с ребенком и няней, но они хорошо себя чувствуют", – отметила Ирина.

Чем известна Ирина Морозюк?

Кроме того, что Ирина жена экс-игрока "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, она основательница бренда мужской и женской одежды MRZ design.

Также Ирина президент украинского футбольного клуба "Лион".

В своем инстаграме Ирина публикует откровенные фото, а во время карантина приняла участие в челендже с туалетной бумагой.

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