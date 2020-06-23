Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который тренирует "Химнасия и Эсгрима", отличился очередным забавным поступком. Танцуя аргентинец решил снять с себя трусы.

В интернете появилось видео, на котором Марадона отдыхает в компании друзей и исполняет зажигательный танец, пишет 24 канал.

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Курьезная ситуация

В конце ролика аргентинец решил рассмешить друзей и стянул с себя трусы. Это видео взорвало все соцсети.

Забавный поступок Марадоны смотрите видео:

Тренерская карьера Марадоны