Эпическая битва с Льюисом и яркое возвращение: три боя Кличко вошли в лучшие по версии WBC

Дирекция Всемирного боксерского совета (WBC) объявила список самых запоминающихся в истории боев в супертяжелом весе, проводимых под эгидой организации. В их число вошли бои с участием Виталия Кличко.

Klitschko-brothers.com сообщает, что в рейтинг попали три поединка, в которых бился Кличко.

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В список попал бой украинца против Леннокса Льюиса. Бой состоялся 16 лет назад 21 июня 2003 года, на арене "Staples Center" в Лас-Вегасе (США).

Льюис одержал победу, поскольку рефери остановил бой в шестом раунде из-за ужасного рассечения у Кличко. На момент остановки поединка Кличко побеждал по очкам.

Кличко – Льюис: видео боя

Кроме того, в топ-лист вошел поединок Виталия против Корри Сандерса в апреле 2004 года. В этом бою украинец завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC.

Поединок против Сандерса для Виталия был знаковым и потому что он отомстил южноафриканцу, который в 2003 году победил Владимира Кличко.

Кличко – Сандерс: видеообзор боя

В список лучших боев попал поединок Кличко против Сэмюэля Питера, который состоялся в октябре 2008-го. 11 октября 2008 года Кличко вернулся на ринг и победил техническим нокаутом.

Таким образом, пояс по версии WBC снова вернулся к Виталию Кличко.

Вместе с этой победой братья Кличко достигли своей цели и установили мировой рекорд – впервые в истории профессионального бокса чемпионами в тяжелой весовой категории по версиям самых престижных мировых организаций IBF, WBC и WBO стали одновременно два родных брата.

Кличко – Питер: видео боя