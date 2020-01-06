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Эпический фейл: в России вместо поражения от Канады показали запись победного финала 2011 года

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Россия – Канада / Фото из открытых источников

Официальный транслятор матчей молодежного чемпионата мира на территории России, канал "Матч ТВ", во время финального поединка турнира между Россией и Канадой включил запись поединка этих же команд 2011 года, когда победу отпраздновала Россия.

В это же время "Первый канал" показывал прямую трансляцию финального матча 2020 года, в котором Россия проиграла канадцам со счетом 3:4, выигрывая сначала 3:1.

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Многие начали шутить, что Россия все больше превращается в Северную Корею, где показывают только победы своей сборной.

Российский футболист Дмитрий Тарасов поздравил сборную в сторис Instagram с победой, хотя потом и придумал оправдание такой ошибке.

Он тут же стал объектом для шуток, но его случай – не уникальный. Многие смотрели финал на "Матч ТВ". А после финального свистка заполонили соцсети поздравлениями и постами разочарования, что смотрели не тот матч.

Ранее поединку между Канадой и Россией предшествовал скандал: капитан сборной Канады проявил неуважение к российскому гимну. В ответ российские хоккеисты не пожал ему руку. Баррет Хейтон после игры извинился и заявил, что просто был опустошен после разгромного поражения.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Хоккей Новости России Новости Спорта
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