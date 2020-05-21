На "Шахтер" без лидеров: футболисты "Динамо" заполнили клубный лазарет
В киевском "Динамо" резко возросло количество травмированных футболистов. Клуб возобновил командные тренировки после выхода из карантина.
Эпидемия травм в "Динамо"
Как сообщает "ТаТоТаке", повреждения различной степени получили пятеро игроков "Динамо". Известно фамилии трех травмированных футболистов. Все они игроки основного состава.
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Сообщается, что у Николая Шапаренко мышечная травма. У Никиты Бурды воспаление мениска. В октябре футболист был прооперирован после травмы в матче с "Ворсклой".
"ТаТоТАке" сообщает, что у Бурды не рецидив травмы. Никита выбыл на несколько недель.
Виктор Цыганков растянул мышцу и вернется только в середине июня.
Отметим, что из-за травмы Цыганков пропустил летние и зимние сборы. Футболист набирал форму в течение сезона.
"Динамо" едва ли не первым Украине возобновило тренировки. Футболисты занимаются в общей группе с 12 мая.
Возобновление матчей чемпионата Украины запланировано на 30 мая. "Динамо" также принимает участие в Кубке Украины.
Первый матч после карантина киевляне должны сыграть против лидера чемпионата – донецкого "Шахтера".