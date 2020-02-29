Эпидемия коронавируса коснулась чемпионата французской Лиги 1

Последствия эпидемии коронавируса добрались до Франции и впервые проявились в Лиге 1. В рамках 27-го тура чемпионата применяют меры предосторожности.

Все матчи тура должны проходить по расписанию, но уже внесены некоторые коррективы.

Читайте также: Матч "Ювентус" – "Интер" и еще 4 игры Серии А перенесли из-за коронавируса

По рекомендациям министерства здравоохранения Франции, рукопожатие между участниками матчей (игроками, тренерами, судьями) были отменены на всех встречах.

Дети, которые обычно сопровождают футболистов при выходе на футбольное поле в начале матча отсутствовали на двух матчах, а на других поединках дети не держали футболистов за руки.

Микс-зоны, в которых журналисты берут комментарии после матча у тренеров и футболистов тоже были отменены.

В послематчевые пресс-конференции тоже внесли коррективы. Журналистам не было разрешено сидеть в первом ряду.

Французский "Монако" попросил своих болельщиков воздержаться от похода на стадион, если они недавно посещали зоны повышенного риска распространения коронавируса.

Во Франции зафиксировали вторую смерть от коронавируса, а также три новых случая заболевания. Коронавирус также обнаружили у женщины, которая вернулась в Париж из Китая.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала​