Эпидемия коронавируса в Италии: очередной тур Серии А под угрозой срыва

Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте не исключил отмены и переноса матчей следующего тура Серии А.

Ранее из-за вспышки эпидемии уже были перенесены четыре поединка футбольного чемпионата Италии, включая игру команды украинца Руслана Малиновского, на неопределенный срок в провинциях Ломбардия и Венето.

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Не думаю, что всего за одну неделю мы сможем замедлить распространение вируса настолько, чтобы восстановить спортивные соревнования и мероприятия. Мы постоянно мониторим ситуацию. Будем следить за развитием этого заболевания и оценим возможность переноса матчей на следующей неделе,

– цитирует Конте издание Football Italia.