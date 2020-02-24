Эпидемия коронавируса в Италии: очередной тур Серии А под угрозой срыва
Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте не исключил отмены и переноса матчей следующего тура Серии А.
Ранее из-за вспышки эпидемии уже были перенесены четыре поединка футбольного чемпионата Италии, включая игру команды украинца Руслана Малиновского, на неопределенный срок в провинциях Ломбардия и Венето.
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Не думаю, что всего за одну неделю мы сможем замедлить распространение вируса настолько, чтобы восстановить спортивные соревнования и мероприятия. Мы постоянно мониторим ситуацию. Будем следить за развитием этого заболевания и оценим возможность переноса матчей на следующей неделе,
– цитирует Конте издание Football Italia.
- В рамках следующего тура чемпионата Италии, 1 марта, должно состояться "украинское дерби" "Аталанты" Руслана Малиновского против "Лечче" Евгения Шахова, а также матч претендентов на чемпионство – "Ювентуса" Криштиану Роналду против "Интера".
- В Италии пока подтверждено более 100 случаев инфицирования коронавирусом – от смертельной болезни уже умерло три человека.
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