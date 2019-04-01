Эпизод с участием украинца Леня попал в топ-10 моментов дня НБА: видео

В НБА состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Среди них и игра "Атланты" украинца Алексея Леня против лидера Восточного дивизиона "Милуоки". Украинец в этом матче сыграл не последнюю роль.

За 19 секунд до конца матча Алексей Лень сравнял счет в матче против "Милуоки" дальним броском. А уже после этого "Атланта" победила в овертайме.

Смотрите видео, как трехочковый Леня помог "Атланте" перевести матч в овертайм, где она победила "Милуоки"

Однако в топ-10 моментов дня от НБА попал не этот эпизод. На шестом месте оказался данк Леня в третьей четверти через соперника.

На первом месте оказался баззер-битер партнера Леня Трея Янга. Баскетболист забросил победный мяч вместе с сиреной об окончании встречи.

Видео топ-10 моментов игрового дня НБА

Что такое баззер-битер​Дословно – бросок с сиреной (англ. Buzzer beater). Бросок в баскетболе, совершенный непосредственно перед окончанием четверти и с сопутствующим звуком сирены. В большинстве случаев употребляется относительно удачных бросков, приносящих команде победу или переводят игру в овертайм. Но также может означать бросок в самом конце четверти или половины игры. Если игрок выпускает мяч из рук, и звон сирены об окончании времени происходит в полете мяча, точный бросок все равно засчитывается.