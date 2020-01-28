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Эриксен официально стал игроком "Интера"

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Кристиан Эриксен / ФК "Тоттенхэм"

Звездный полузащитник Кристиан Эриксен официально покинул лондонский "Тоттенхэм". Новым клубом датчанина стал миланский "Интер".

О переходе официально сообщил "Интер". Эриксен перешел на постоянной основе и подписал контракт до лета 2024 года.

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Сейчас "Интер" и "Тоттенхэм" не раскрывают стоимость трансфера. По данным Transfermarkt, стоимость Эриксена составляет 90 миллионов евро.

Впрочем, "Интер" приобрел Кристиана примерно за 20 миллионов евро. Причина в том, что у Эриксена завершался контракт с "шпорами".

Всего Эриксен провел за "Тоттенхэм" 305 матчей, забил 69 голов и отдал 89 результативных передач.

Со "шпорами" в 2019 году Эриксен дошел до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл "Ливерпулю".

Другие зимние трансферы "Интера"

Эриксен стал третьим игроком, перешедшим зимой в "Интер" с чемпионата Англии.

Ранее миланцы подписали контракт с игроком "Челси" Виктором Мозесом и защитником "Манчестер Юнайтед" Эшли Янгом.

Летом 2019 года с АПЛ в "Интер" также перешли Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Тоттенхем Трансферы ФК Интер
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