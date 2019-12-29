Эрлинг Холланд официально стал игроком дортмундской "Боруссии"

Нападающий австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд подписал контракт с дортмундской "Боруссией".

Официальный Twitter "шмелей" сообщил о трансфере 19-летнего игрока, контракт с которым подписан до 2024 года.

Читайте также: Роналду сыграл в футбол с известным мальчиком без ног из Казахстана – видео

Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs — Borussia Dortmund (@BVB) 29 декабря 2019 г.

Холланд присоединится к своей новой команде 3 января и на отправится с дортмундцами на тренировочный сбор в Испанию.

Напомним, Холланд стал одной из главных сенсаций группового этапа Лиги чемпионов, отличившись 8 голами и одним ассистом в шести матчах. На звездного вундеркинда также претендовали такие клубы как "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".