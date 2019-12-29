Эрлинг Холланд официально стал игроком дортмундской "Боруссии"
Нападающий австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд подписал контракт с дортмундской "Боруссией".
Официальный Twitter "шмелей" сообщил о трансфере 19-летнего игрока, контракт с которым подписан до 2024 года.
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Холланд присоединится к своей новой команде 3 января и на отправится с дортмундцами на тренировочный сбор в Испанию.
Напомним, Холланд стал одной из главных сенсаций группового этапа Лиги чемпионов, отличившись 8 голами и одним ассистом в шести матчах. На звездного вундеркинда также претендовали такие клубы как "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
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