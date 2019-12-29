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Эрлинг Холланд официально стал игроком дортмундской "Боруссии"

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Эрлинг Холланд перешел в "Боруссию" Д / twitter.com/BVB

Нападающий австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд подписал контракт с дортмундской "Боруссией".

Официальный Twitter "шмелей" сообщил о трансфере 19-летнего игрока, контракт с которым подписан до 2024 года.

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Холланд присоединится к своей новой команде 3 января и на отправится с дортмундцами на тренировочный сбор в Испанию.

Напомним, Холланд стал одной из главных сенсаций группового этапа Лиги чемпионов, отличившись 8 голами и одним ассистом в шести матчах. На звездного вундеркинда также претендовали такие клубы как "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

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Автор: Висент Луис
Теги: Трансферы ФК Боруссия Д Спорт Футбол
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