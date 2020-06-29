"Реал" благодаря гениальному пасу Бензема дожал "Эспаньол" и оторвался от "Барселоны": видео
Мадридский "Реал" 28 июня в рамках 32 тура Ла Лиги одержал трудную победу. "Сливочные" победили "Эспаньол", что позволило им закрепиться на верху турнирной таблицы Ла Лиги.
Эспаньол – Реал 0:1
Гол: Каземиро, 45
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"Эспаньол" мощно начал поединок. Уже на 4-й минуте Дардер мог открыть счет после ювелирного навеса Роки. Но Куртуа вовремя среагировал и отбил мяч.
Еще один момент был у Ву, который получил много пространства перед владениями Куртуа. Но китаец поспешил с ударом и пробил значительно выше ворот.
"Реал" впервые ответил ударом Бензема. Карим качнул защитников в штрафной и нанес обводящий удар. Экс-голкипер "Реала" Лопес спас партнеров.
Настоящая пожар был через несколько минут после навеса в штрафную с правого фланга. Каземиро сбросил на Бензема, которого завалил Лопес.
После этого удар нанес Каземиро, но вратарь парировал, а футболист "Эспаньола" выбил мяч, попав в лицо бразильца. Но на этом атака не закончилась.
Мяч оказался у Азара, который из пределов штрафной пробил под перекладину. Но и здесь Лопес продемонстрировал бешеную реакцию.
"Реал" же дожал "Эспаньол" в первом тайме с помощью Бензема, который находится в огненной форме. Французский нападающий выдал фантастический ассист пятой на Каземиро и тот переправил мяч в пустые ворота.
После перерыва команды обменялись неплохими моментами, но голов в поединке больше не было.
Эспаньол – Реал видеообзор матча
Благодаря победе "Реал" возглавляет турнирную таблицу и теперь опережает "Барселону" на 2 очка. В Испании осталось сыграть 6 туров.