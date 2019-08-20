"Эспаньол " и" Зарю "рассудит рефери, работавший на эпической игре" Динамо"

Немецкая бригада арбитров обслужит первый поединок раунда плей-офф Лиги Европы между "Эспаньолом" и "Зарей". Матч между командами состоится в четверг, 22-го августа.

Главным арбитром матча будет один из лучших рефери Германии-38-летний Тобиас Штилер.

Это интересно: Экс-форвард "Шахтера" и звездный опорник Рока: что известно об "Эспаньол", с которым сыграет "Заря"

Ассистенты арбитра-Майкл Пикель, Кристиан Гиттельман (оба Германия). 4-й арбитр – Харм Осмерс (Германия).

На выходных Штилер отсудил матч 1-го тура чемпионата Германии. "Байер" дома победил новичка Бундеслиги "Падеборн" (3:2). За весь поединок Тобиас продемонстрировал только две желтые карточки игрокам "Байера".

Штилер уже работал на поединках украинских команд в еврокубках. В сезоне 2016/2017 он обслуживал игру "Шахтер" – "Брага" в рамках группового этапа Лиги Европы. "Горняки" победили 2:0.

В марте 2019-го Штилер работал на эпической игре "Динамо". В 1/8 финала Лиги Европы киевляне дома принимали лондонский "Челси". "Динамо" разгромно проиграло 5:0.

Матч "Эспаньол" – "Заря" состоится в четверг, 22-го августа. Начало игры – в 22:00. Результат матча читайте на сайте Спорт24.