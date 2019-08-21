"Эспаньол" перед игрой против "Зари" усилился футболистом "Севильи"

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Себастьяна Коршья
Себастьяна Коршья / twitter.com/rcdespanyol

"Эспаньол" объявил об аренде защитника "Севильи" Себастьяна Коршья. Срок соглашения рассчитан до конца сезона 2019/2020.

Прошлый сезон Коршья провел на правах аренды в лиссабонской "Бенфике", отыграв за "орлов" всего 8 матчей.

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Летом футболист вернулся из аренды в "Севилью". Теперь испанский клуб решил отдать Себастьяна в аренду "Эспаньолу". В соглашении предусмотрена опция выкупа.

28-летний француз также выступал за клубы "Ле Ман", "Сошо" и "Лилль".

В четверг, 22 августа, в Барселоне "Эспаньол" сыграет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против луганской "Зари". Пока не известно, сыграет ли Коршья против украинцев.

Начало матча "Эспаньол" – "Заря" в 22:00. Результат поединка читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы ФК Заря Трансферы
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