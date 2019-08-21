Эспаньол – Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Испанский "Эспаньол" в четверг, 22-го августа, примет луганскую "Зарю" в рамках финала квалификации Лиги Европы. Букмекеры оценили шансы команд одержать победу и квалифицироваться в групповой этап турнира.

Эспаньол – Заря прогноз на матч

Пути испанского и украинского клуба до этого матча никогда не пересекались. "Бело-синие" вернулись в еврокубки впервые с 2007 года, когда дошли до финала Кубка УЕФА.

"Заря" в последнее время является постоянным участником, если не группового этапа, то квалификации Лиги Европы. В прошлом году луганчане едва не выбили немецкий "Лейпциг". Следовательно, "Эспаньол" точно не напугает подопечных Виктора Скрипника.

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"Эспаньол" проиграл первый матч в чемпионате Испании. Дома подопечные Дэвида Гальего, который только летом возглавил команду, проиграли "Севилье". Таким образом, "попугаи" попытаются реабилитироваться перед фанатами. Коэффициент на их победу в матче против "Зари" – 1,24.

На победу гостей из Украины букмекеры дают коэффициент 12,25. Больше шансов у "Зари" разделить очки с грозным соперником. Коэффициент на такой результат – 5,50.

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Перед первым поединком букмекеры оценили шансы двух команд пройти финальный раунд квалификации и принять участие в групповом этапе осенью. Коэффициент на проход "Эспаньола" по сумме двух матчей – 1,17.

"Заря" в прошлом году в финале квалификации в драматической игре уступила немецкому "Лейпцигу". Луганчане обязательно дадут бой испанцам. Коэффициент на проход "мужиков" в групповой этап – 5.

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Украинским болельщикам знаком новичок "Эспаньола" Факундо Феррейра, который в свое время играл за "Шахтер". По мнению букмекеров, аргентинец имеет больше всего шансов забить гол в поединке. Коэффициент на его мяч в ворота "Зари" в любое время – 1,85.

Среди игроков "Зари", по мнению букмекеров, больше всего шансов огорчить вратаря "Эспаньола" имеет нападающий Филипп Будковский. На его мяч в любое время поединка букмекеры дают коэффициент 5.

Матч финального раунда квалификации Лиги Европы "Эспаньол" – "Заря" состоится в четверг, 22-го августа. Начало игры в Барселоне – в 22:00. Результат матча – читайте на Спорт24.