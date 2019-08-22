Эспаньол – Заря: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

"Эспаньол" и "Заря" в четверг, 22-го августа, впервые встретятся в Испании. Команды в рамках финала квалификации Лиги Европы будут бороться за путевку в групповой этап. Посмотреть поединок в Украине можно онлайн и по телевидению.

Матч "Эспаньол" – "Заря" в квалификации Лиги Европы покажет телеканал УНИАН. Начало трансляции в 22:00.

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Посмотреть матч "Эспаньол" – "Заря" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальную". Ее стоимость в месяц сейчас 78 гривен. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Также матч "Эспаньол" – "Заря" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по ссылке.

"Заря" прошла два раунда квалификации, дважды обыграв черногорскую "Будучност" (3:1 и 1:0). В противостоянии с ЦСКА София луганчан первую игру сыграли вничью, а в ответной игре одержали минимальную победу.

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"Эспаньол", как и "Заря", стартовал в Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда. Сначала "попугаи" уничтожили исландский клуб "Стьярнан". По сумме двух матчей испанцы победили с неприличным счетом 7:1.

Безжалостными подопечные Гальего были в третьем квалификационном раунде. "Эспаньол" разгромил швейцарский клуб "Люцерн" со счетом 6:0 по сумме двух матчей.