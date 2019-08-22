Эспаньол – Заря: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

380 Читати новину українською
Эспаньол – Заря: где смотреть онлайн 22 августа 2019 ▷ ЛЕ 2019
Эспаньол – Заря: где смотреть онлайн матч Лиги Европы / zarya-lugansk.com

"Эспаньол" и "Заря" в четверг, 22-го августа, впервые встретятся в Испании. Команды в рамках финала квалификации Лиги Европы будут бороться за путевку в групповой этап. Посмотреть поединок в Украине можно онлайн и по телевидению.

Матч "Эспаньол" – "Заря" в квалификации Лиги Европы покажет телеканал УНИАН. Начало трансляции в 22:00.

Читайте также: Эспаньол – Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Посмотреть матч "Эспаньол" – "Заря" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальную". Ее стоимость в месяц сейчас 78 гривен. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Также матч "Эспаньол" – "Заря" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по ссылке.

"Заря" прошла два раунда квалификации, дважды обыграв черногорскую "Будучност" (3:1 и 1:0). В противостоянии с ЦСКА София луганчан первую игру сыграли вничью, а в ответной игре одержали минимальную победу.

Это интересно: Экс-форвард "Шахтера" и звездный опорник Рока: что известно об "Эспаньол", с которым сыграет "Заря"

"Эспаньол", как и "Заря", стартовал в Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда. Сначала "попугаи" уничтожили исландский клуб "Стьярнан". По сумме двух матчей испанцы победили с неприличным счетом 7:1.

Безжалостными подопечные Гальего были в третьем квалификационном раунде. "Эспаньол" разгромил швейцарский клуб "Люцерн" со счетом 6:0 по сумме двух матчей.

blog_ava
Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
сегодня
3280
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига Европы ФК Заря
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Свитолина и Монфис побывали на вечеринке в Нью-Йорке и сыграли в виртуальный теннис: видео
сегодня 14:10 Свитолина и Монфис побывали на вечеринке в Нью-Йорке и сыграли в виртуальный теннис: видео
25
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4467
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5009
Звездный Руни зарядил сопернику локтем в челюсть и получил прямую красную карточку: видео
сегодня 12:22 Звездный Руни зарядил сопернику локтем в челюсть и получил прямую красную карточку: видео
83
Милевский показал, как отдыхает его команда из Бреста: фото
сегодня 11:45 Милевский показал, как отдыхает его команда из Бреста: фото
65
Новости
Больше новостей
Залиште відгук