"Заря" обидно уступила "Эспаньолу" в Лиге Европы: видео

Луганская "Заря" обидно проиграла испанскому "Эспаньолу" в раунде плей-офф Лиги Европы. Украинская команда в Испании проиграла со счетом 3:1.

Эспаньол – Заря 3:1

Голы : Феррейра,58, Лопес, 79, Варгас, 81 – Кочергин, 38

Незабитый пенальти: Гранеро, 76 (Эспаньол)

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Как бы ни было странно, но именно "Заря" провела стартовые минуты более активно. Луганчане контролировали мяч и даже остро атаковали. В частности, едва один на один с голкипером испанцев не вышел Громов. Нападающий "Зари" избежал офсайда, но не сумел укротить мяч.

"Эспаньол" ответил быстро и не менее остро. Партнеры вывели на ударную позицию Лэй Ву. Китаец мог отдать передачу во фланг, которая, видимо, привела бы к еще большей опасности у ворот Шевченко. Но Лэй решил пробить и вратарь гостей легко зафиксировал мяч в своих руках.

Через несколько минут внимание Шевченко дальним выстрелом проверил экс-игрок "Реала" Гранеро. Но и на этот раз Никита был на высоте. На 15 минуте очень опасно в штрафной "бело-синих" прострелил Леднев, но на его передачу никто не откликнулся.

Через минуту свой момент имели хозяева. Феррейра замыкал кросс в штрафной "Зари", но не попал в ворота ударом головой. Ближе к концу тайма "Заре" неожиданно удалось открыть счет.

Во время атаки Громов получил мяч на правом фланге и прострелил в штрафную испанцев. Там Кабаев решил пятой отдать пас на Кочергина. Последний долго не думал и мощно пробил в нижний угол ворот Диего Лопеса. Именитый голкипер "бело-синих" спасти партнеров не сумел.

Видео гола Кочергина

Хозяева активизировались из-за пропущенного гола и провели несколько острых атак обеими флангами. Однако сравнять счет на табло им не удалось. В то же время на 44 минуте удвоить преимущество "Зари" мог Кабаев. Футболист луганского клуба получил шанс пробить из пределов штрафной, но попал во вратаря "Эспаньола".

Подопечные Давида Гальего вышли очень мотивированными на второй тайм. Первые минуты "Заря" провела на своей половине поля и на 51 минуте едва не пропустила. Лэй Ву выиграл верховую дуэль во время подачи с углового и сумел мощно пробить. Мяч после удара китайца на себя приняла перекладина.

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Опыт, который "Заря" уже получила в еврокубках, помог луганчанам. На 56 минуте подопечные Скрипника заставили соперника думать о защите. Громов, находясь в штрафной, опасно прострелил вдоль линии. От пропущенного гола "Эспаньол" спасли защитники, которые вовремя выбили мяч.

Но на 58 минуте "Заря" не выдержала давление "Эспаньола". Лэй Ву прекрасной передачей нашел на дальней штанге Феррейру. Экс-игрок "Шахтера" такие моменты щелкает, как орешки. Факундо переиграл Шевченко ударом головой – 1:1.

Видео гола Феррейры

Забитый гол несколько успокоил испанский клуб. "Эспаньол" продлил контролировать мяч, но интенсивность игры "бело-синих" была не такой, как в начале второго тайма. Это устраивало "Зарю", которая полностью перешла на контратакующий футбол.

На 75 минуте "Эспаньол" заработал пенальти. Мяч попал в руку Михайличенко и Тобиас Штилер без колебаний указал на 11-метровую отметку. Пенальти же не сумел реализовать Гранеро. Эстебан пробил на доступной для вратаря высоте. Шевченко этим воспользовался и парировал удар. Но через несколько минут луганчане таки пропустили.

Защитники "Зари" на левом фланге забыли о Хави Лопесе. Дардер роскошной передачей нашел партнера в штрафной. Все, что оставалось Лопесу – это точно пробить. С этой задачей Хави справился и вывел свою команду вперед.

Видео гола Лопеса

Через две минуты ситуация для украинской команды стала еще хуже. На этот раз защитники "Зари" в своей штрафной забыли о Варгасе. Полузащитник прекрасным обводным ударом не оставил шансов Шевченко – 3:1.

Видео гола Варгаса

В конце поединка "Эспаньол" имел шансы увеличить преимущество, но удача была на стороне "Зари". Поэтому, луганчане проиграли первую игру со счетом 3:1. Ответный матч состоится в Запорожье в четверг, 29 августа.