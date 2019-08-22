Эспаньол – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Испанский "Эспаньол" и луганская "Заря" встретятся 22-го августа в рамках финала квалификации Лиги Европы. Поединок в Украине можно просмотреть по телевидению и онлайн на сайте Спорт24.
Телетрансляция матча состоится на телеканале УНИАН. Начало матча – в 22:00.
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Матч "Эспаньол" – "Заря" можно просмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке.
Стартовые составы команд на матч
Эспаньол: Лопес, Вила Росельо, Калеро, Мармоль, Лопес, Дардер, Гранеро, Итурраспе, Пуадо, Феррейра, Лей В
Заря: Шевченко, Михайличенко, Абу, Чеберко, Тимчик, Лунев, Иванисеня, Леднев, Кочергин, Кабаев, Громов
Эспаньол – Заря – онлайн трансляция
Подробную информацию о сопернике "Зари" – читайте здесь.
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