Эта дисквалификация – это унижение, – менеджер Вихриста Андрей Котельник

Андрей Котельник, менеджер Виктора "Фауста" Вихриста, президент Львовской федерации бокса рассказал о конфликте с Федерацией бокса Украины и переходе кременчугского боксера в профи.

О судебном иске к ФБУ и дисквалификации

Сейчас наши юристы должны подать запросы в министерство спорта и Федерацию бокса Украины чтобы установить, на каком основании они приняли такое решение [о дисквалификации Андрея Котельника на три года, – прим. ред.]. Мы еще не видели документов от федерации. Федерация, что, какой-то карательный орган или прокуратура? Я не являюсь членом федерации, чтобы они отстраняли меня на три года от бокса. Бокс помог мне самореализоваться, а теперь я помогаю другим боксерам в олимпийской сборной и в Академии бокса.

Считаю, что эта дисквалификация для тренера Виктора Вихриста Александра Ляхового и для меня – это унижение. Федерация говорит, что мы одна семья, а принимает за кулисами такие решения. Ни я, ни Александр Ляховой ничего плохого для украинского бокса не сделали. Мы популяризируем бокс, развиваем наш вид спорта. Ляховой, кроме Виктора, еще тренирует молодых и перспективных боксеров, а они дисквалифицировали его на три года. Это фейк, или группа из пяти человек все же решила принять это решение?

Для Украины мы ничего плохого не сделали. Виктор под флагом Украины представляет ее на международном уровне. Он решил стать профессионалом, и это его личное решение. Я ему только помог и поспособствовал с контактами. Решение было исключительно за Выхристом. Он взрослый человек и сам принимает решение где ему быть: в сборной или нет.

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Если мы большая боксерская семья, то разве в семье так делают. Если мы даже неправильно поступили, то ФБУ должно меня набрать, и мы должны были сесть за стол переговоров и решить, как мы поступили. И тогда бы уже решал исполком, где бы должны были высказать свою точку зрения.

Были ли проблемы после Чемпионата Украины

После Европейских игр все было хорошо, он выиграл, все было стабильно. Виктору не надо было боксировать на Чемпионате Украины, который для него ничего не решал. Но ФБУ во главе с главным тренером сборной решили, что он должен там боксировать. Это уже показывает "нечистоплотность" федерации и тренера. Вы же видели, какие изнурительные бои провел на Европейских играх. Ему надо было дать отдохнуть. У него ребенок за несколько дней до чемпионата родился. У него было много таких вопросов, что он просто эмоционально не отошел.

Вы понимаете что такое в течение двух месяцев выступать? Это же супертяжелая категория, это немножко другое, чем в легком весе. Я это говорю как профессионал. А те, что принимают такие решения – дилетанты. Если бы Виктор был уверен, что он первый номер и готовится к отбору...

После Европейских игр мы точно знали, что готовимся к Олимпиаде. Но те условия, которые ему создали в команде... И сегодня федерация заявляет, что он первый номер. Но почему все первые номера ездили на одни турниры, а Виктор ездил со вторыми номерами на другие. Что они лукавят. Пусть расскажут людям правду. О чем они говорят, о каком первом номере. Он ездил на другие турниры, как запасной вариант.

К слову: Вихрист должен был дебютировать в США, – менеджер боксера Андрей Котельник

Как сообщили ФБУ о переходе в профи

Когда Виктор принял такое решение, я позвонил Донатасу Пискуну, исполнительному директору Федерации бокса Украины, и за день до подписания сообщил, что мы будем подписывать контракт. Раньше этого не делал, потому что не хотел, чтобы и не получилось подписать контракт, и чтобы его в команде сделали запасным вариантом. Считаю, что сделал правильно и корректно. Когда Виктору подошли условия, мы за день сообщили об этом. Сообщил так, как бы должно было быть. А федерация теперь говорит, что за две недели должен был сообщить. Кто эти лимиты устанавливает? Это его личное решение. Когда он был уверен в своем решении – мы сообщили. И Донатас сказал спасибо, что предупредили, чтобы мы знали как себя вести. И через две с половиной недели за кулисами они приняли позорное решение. У нас сейчас что, 2014 год? Диктатура какая-то? Это напоминает времена Виктора Януковича. Я для этой страны много чего сделал, прославил ее, люблю этот вид спорта и развиваю его.

Требовали ли у Выхриста деньги за переход в профессионалы?

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Никаких отступных никто никому не платил и не требовал. То, что было с Глазковым – это их личное. Меня это не интересует. То, что говорит Сергей Янчишин – это тоже его личное. Он единственный человек, который сейчас поддерживает ФБУ. Я против федерации ничего не имею, но для чего они об меня и Виктора повытирали ноги? Их никто не трогал, они первые начали. Они разъединяют сегодня бокс.

Возможно ли найти общий язык

Воюют только дураки. Я хочу доказать сообществу, что сегодня с нами поступили так, а завтра поступят с другими. Я молчать не буду. Вся боксерская семья не за них. Посмотрите, сколько людей пишет, и не в хорошую сторону о федерации. А те заказные статьи, что они пишут, – это их личное. Пусть возьмут интервью у тех боксеров, с которыми они не рассчитались. Можно много об этом говорить, но не хочу никого обвинять.

Я не хочу с кем-то воевать. Хочу сесть за стол переговоров вместе с Владимиром Продивусом. Если мы одна семья и у каждого есть свои амбиции – надо сесть и объясниться.

Возможна ли смена руководства федерации

Я буду идти до конца, я заднюю передачу не включу. Я не настроен на смену руководства. Но считаю, что они унизили весь украинский бокс во главе со мной и Ляховым. Это унижение для всего тренерского штаба. Этот тренер подготовил двукратного чемпиона Европы, а они лишили его тренерской деятельности. Это позор. Они показали свое лицо. Если мы что-то неправильно сделали, то они как минимум должны были связаться с нами и принять решение вместе. Что мы сделали так, что не так – святых нет, все ошибаются. То, что они показательно сделали за кулисами – это неправильно.

Может ли еще Вихрист поехать на лицензионный турнир на Олимпиаду

Это уже вопрос непосредственно к нему, ему же принимать решение, но не мне. Я могу только подсказать. Но вы поймите одно – сегодня первый номер другой боксер, выигравший чемпионат Украины. С моей точки зрения, если выиграл чемпионат, то это будет неправильно для боксера. Зачем проводить чемпионат, а отправлять другого боксера. Я считаю, что Виктору не нужно было ехать на тот чемпионат, потому что он просто был не готов к нему. Боксер, выигравший чемпионат, он тоже заслуживает поехать на лицензионный турнир. Теперь у него есть возможность быть первым номером и завоевать лицензию на Олимпийские игры.