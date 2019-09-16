Этап Формулы-1 в Сингапуре оказался под угрозой срыва

Лесные пожары в Индонезии поставили под угрозу проведение этапа Формулы-1 в Сингапуре. Он запланирован на 20-22 сентября.

Причина в том, что токсичные дымы, вызванные обжигом лесов в Индонезии, повлекли значительное загрязнение атмосферы в Сингапуре. Власти города рекомендовали местным жителям воздержаться от долгого пребывания на улице.

Читайте также: Легендарный этап Формулы-1 решили оставить в календаре до 2024 года

Пока что организаторы этапа Формулы-1 следят за ситуацией. По их словам, ситуация с загрязнением воздуха учтена при составлении плана экстренных мероприятий, составленных на предстоящий гоночный уик-энд.

"В случае, если дым будет затруднять видимость, угрожать здоровью или создавать проблемы в работе, организаторы гран-при Сингапура будут тесно взаимодействовать со всеми соответствующими органами прежде чем вынести любые решения, касающиеся соревнований", – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что лесные пожары в Индонезии уже не впервые усложняют жизнь соседним странам. Таким образом там освобождают место для новых плантаций.

Читайте также: Супрун рассказала, к каким болезням приводит загрязненный воздух