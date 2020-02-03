Этап Кубка IBU перенесли в другое место из-за аномальной погоды

Шестой этап Кубка IBU по биатлону перенесен из немецкого Арбера в итальянский Мартелль.

Соревнования, которые должны были пройти 8-9 февраля в Германии, в Арбери, были перенесены в более прохладную и высокогорную часть Альп – итальянский Мартелл-валь-Мартелло.

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В Арбери идет непрерывный дождь и стабильно держится плюсовая температура, что не позволяет провести там запланированные спринты мужчин и женщин, а также масс-старты на 60 участников.