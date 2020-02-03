24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Этап Кубка IBU перенесли в другое место из-за аномальной погоды

22 Читати новину українською
Этап Кубка IBU перенесли / GLOBAL LOOK PRESS

Шестой этап Кубка IBU по биатлону перенесен из немецкого Арбера в итальянский Мартелль.

Соревнования, которые должны были пройти 8-9 февраля в Германии, в Арбери, были перенесены в более прохладную и высокогорную часть Альп – итальянский Мартелл-валь-Мартелло.

Читайте также: Джима может стать 3-й украинкой, которая выиграет Хрустальный глобус: что для этого нужно

В Арбери идет непрерывный дождь и стабильно держится плюсовая температура, что не позволяет провести там запланированные спринты мужчин и женщин, а также масс-старты на 60 участников.

  • Погода в Германии не радовала и участников этапа Кубка Мира в Оберхофе.
  • Следующий этап Кубка IBU пройдет в том же Мартелл-валь-Мартелло.
Как приготовить популярный салат "Мимоза": простой рецепт
сегодня
38967
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Погода Новости биатлона
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:46 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 2679
сегодня 14:07 "Герта" потратила больше всех, Фернандеш – самый дорогой переход: итоги трансферного окна
Михайло Гема 47
сегодня 12:32 Момент с участием Михайлюка попал в топ-5 лучших в НБА: видео
Юрій Семенюк 31
сегодня 12:04 Самое высокое здание мира украсили изображением Коби Брайанта с дочерью: видео
Юрій Семенюк 177
сегодня 09:21 Американский футбол: "Канзас-Сити" победил "Сан-Франциско" в матче за Супербоул
Ігор Саджениця 44
Новости
Больше новостей
Залиште відгук