Этап Кубка мира по биатлону в Чехии оказался под угрозой срыва из-за коронавируса

7-й этап Кубка мира по биатлону, который должен пройти в Нове-Место (Чехия), может не состояться. Причиной стало то, что в Нове-Место с симптомами нового вида коронавируса госпитализирован мужчина.

Как сообщает Biathlon.com.ua, мужчина недавно вернулся из Италии. Из-за этого под вопросом проведение этапа, который должен был состояться с 5 по 8 марта.

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Мэр Нове-Место Михал Смарда сообщил, что пока этап Кубка мира должен пройти по плану, ведь коронавирус у мужчины еще не подтвержден.

Впрочем, окончательное решение будет принято в начале следующей недели.

Премьер-министр Чехии Ондржей Бабис уверен, что проведение соревнований нужно тщательно обсудить, ведь на турнире ожидается большое количество итальянских болельщиков, а также посетителей из других стран.

Важно. По состоянию на 29 февраля в Италии от коронавируса умер 21 человек, еще 889 заражены.

Коронавирус в спорте



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