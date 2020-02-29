Этап Кубка мира по биатлону в Чехии оказался под угрозой срыва из-за коронавируса
7-й этап Кубка мира по биатлону, который должен пройти в Нове-Место (Чехия), может не состояться. Причиной стало то, что в Нове-Место с симптомами нового вида коронавируса госпитализирован мужчина.
Как сообщает Biathlon.com.ua, мужчина недавно вернулся из Италии. Из-за этого под вопросом проведение этапа, который должен был состояться с 5 по 8 марта.
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Мэр Нове-Место Михал Смарда сообщил, что пока этап Кубка мира должен пройти по плану, ведь коронавирус у мужчины еще не подтвержден.
Впрочем, окончательное решение будет принято в начале следующей недели.
Премьер-министр Чехии Ондржей Бабис уверен, что проведение соревнований нужно тщательно обсудить, ведь на турнире ожидается большое количество итальянских болельщиков, а также посетителей из других стран.
Важно. По состоянию на 29 февраля в Италии от коронавируса умер 21 человек, еще 889 заражены.
Коронавирус в спорте
- Из-за вспышки коронавируса в Италии были перенесены 5 матчей Серии А. В частности, поединок "Ювентус" – "Интер" состоится 13 мая.
- Также в итальянском футбольном клубе "Пьянезе" объявили о трех игроках, зараженных коронавирусом. Из-за этого вся команда находится на карантине.
- Венгерский футбольный клуб "Гонвед" отправил на карантин своего главного тренера Джузеппе Саннино. Причиной стало то, что Джузеппе Саннино посетил Италию.
- 28 февраля футболистка Ильхам Шейхи умерла из-за коронавируса. 23-летняя девушка стала первой футболисткой, которая умерла из-за коронавируса.
- Также из-за вспышки коронавируса руководство Формулы-1 на неопределенное время перенесло гран-при Китая. Гонка в Шанхае должна была состояться 19 апреля.
- Власти Вьетнама установили карантин для лиц, въезжающих из стран, где имеются значительные вспышки коронавируса. Это может затруднить проведение дебютного Гран-при в этой стране.
- Коронавирус обнаружили и в Бахрейне. Здесь гран-при должен состояться 22 марта. Под угрозой и проведение гран-при Австралии.
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