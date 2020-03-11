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Этап Кубка мира по биатлону в Норвегии могут отменить из-за коронавируса

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Девятый этап Кубка мира по биатлону, который должен происходить в норвежском Гольменколлене, находится под угрозой отмены из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает Международный союз биатлонистов, они раздумывают над отменой норвежского этапа. Причиной отмены всех мер стала эпидемия коронавируса.

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Власти Норвегии отменили все мероприятия в стране, IBU принял во внимание эти рекомендации. Они находятся в постоянной связи с властями страны, а также организаторами соревнований, чтобы принять окончательное решение.

Согласно календарю, заключительные биатлонные старты должны состояться с 20 по 22 марта в Гольменколлене. На этапе должны состояться спринтерские гонки преследования и масс-старты.

В графике Юниорского чемпионата Европы в Хохфильцене (Австрия) произошли изменения. Спринт, который должен был состояться в субботу, перенесли на четверг. Организаторы будут созывать собрание, чтобы решить дальнейшую судьбу смешанных эстафет и гонки преследования. Сегодня, 11 марта, состоятся две индивидуальные гонки на чемпионате Европы.

Добавим, что следующий этап Кубка мира по биатлону состоится уже завтра, 12 марта, гонки будут проходить в Контиолахти (Финляндия).

Отметим, что первые коррективы внесли на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии. Там все гонки происходили при пустых трибунах.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Новости биатлона Спорт
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