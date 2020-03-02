Этап Кубка мира по биатлону в Нове Место пройдет без зрителей – причина
Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове Место состоится без зрителей на трибунах. Причиной послужила угроза распространения коронавируса.
Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.
К теме: Перенесут ли Кубок мира по биатлону в Чехии из-за коронавируса – заявление IBU
Это решение совета безопасности государства, и организаторы соревнований его примут, им придется с этим смириться. Учитывая, сколько людей должно присутствовать на мероприятии, по моему мнению, другой альтернативы не было,
– приводит слова Гамачека ТАСС со ссылкой на чешское агентство СТК.
Ранее сборная Украины уже объявила составы на этот этап Кубка мира. У женщин побегут Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина и Юлия Джима.
Мужчины представлены таким составом: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко и Сергей Семенов.
Этап Кубка мира в Нове Место состоится с 5 по 8 марта.
Как коронавирус повлиял на спортивные мероприятия
- Из-за вспышки коронавируса в Италии было перенесено 5 матчей Серии А. В частности, центральный поединок 26 тура "Ювентус" – "Интер" состоится 13 мая.
- В итальянском футбольном клубе "Пьянезе" объявили о трех игроках, зараженных коронавирусом. Поэтому вся команда находится на карантине.
- Венгерский футбольный клуб "Гонвед" отправил на карантин своего главного тренера Джузеппе Саннино. Причиной стало то, что наставник посетил Италию.
- 28 февраля футболистка Ильхам Шейхи умерла из-за коронавируса. 23-летняя девушка стала первой футболисткой, которая умерлаиз-за коронавируса.
- Во Франции по рекомендациям министерства здравоохранения рукопожатие между участниками футбольных матчей были отменены на всех встречах.
- Из-за вспышки коронавируса руководство автогонок Формула-1 на неопределенное время перенесло гран-при Китая. Гонка в Шанхае должна состояться 19 апреля.
- Под угрозой и гран-при Вьетнама, где местные власти установили карантин для лиц, которые въезжают из других стран. Это может осложнить проведение дебютного гран-при в этой стране.
- Коронавирус обнаружили и в Бахрейне. Там гран-При должно состояться 22 марта. Под угрозой и проведение гран-при Австралии.
Выбор редакции
-
"Реал" впервые за 6 лет победил "Барселону" в домашнем матче: видеосегодня , 09:00
-
Первое поражение "Шахтера", титул Зинченко с "Манчестер Сити" и другие новости спорта 1 мартасегодня , 07:25
-
Украинец Зинченко вместе с "Манчестер Сити" выиграл третий подряд Кубок английской лиги – видео1 марта , 20:35