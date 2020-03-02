Этап Кубка мира по биатлону в Нове Место пройдет без зрителей – причина

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове Место состоится без зрителей на трибунах. Причиной послужила угроза распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

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Это решение совета безопасности государства, и организаторы соревнований его примут, им придется с этим смириться. Учитывая, сколько людей должно присутствовать на мероприятии, по моему мнению, другой альтернативы не было,

– приводит слова Гамачека ТАСС со ссылкой на чешское агентство СТК.

Ранее сборная Украины уже объявила составы на этот этап Кубка мира. У женщин побегут Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина и Юлия Джима.



Мужчины представлены таким составом: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко и Сергей Семенов.

Этап Кубка мира в Нове Место состоится с 5 по 8 марта.

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