Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место: Украина боевым составом выступит в женском спринте

В четверг, 5 марта, на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) состоится спринтерская гонка у женщин. Главный тренер женской сборной Украины Валерий Лесников определился с составом.

Первой среди украинок на старт гонки выйдет Елена Пидгрушная, а последней стартует Анастасия Меркушина.

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5 марта в 18:35 на старт выйдут женщины. Нашу страну в этой гонке представят:

17. Елена Пидгрушная

35. Юлия Джима

52. Вита Семеренко

61. Валя Семеренко

99. Анастасия Меркушина

Всего в гонке примут участие 99 биатлонисток.

Отметим, что на этапе Кубка мира в Нове-Место состоятся спринты, эстафеты и масс-старты. Мужская сборная Украины выступит основным составом на этом этапе.

Добавим, что седьмой этап Кубка мира в Нове-Место состоится без зрителей.