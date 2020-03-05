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Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место: Украина боевым составом выступит в женском спринте

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В четверг, 5 марта, на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) состоится спринтерская гонка у женщин. Главный тренер женской сборной Украины Валерий Лесников определился с составом.

Первой среди украинок на старт гонки выйдет Елена Пидгрушная, а последней стартует Анастасия Меркушина.

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5 марта в 18:35 на старт выйдут женщины. Нашу страну в этой гонке представят:

17. Елена Пидгрушная
35. Юлия Джима
52. Вита Семеренко
61. Валя Семеренко
99. Анастасия Меркушина

Всего в гонке примут участие 99 биатлонисток.

Отметим, что на этапе Кубка мира в Нове-Место состоятся спринты, эстафеты и масс-старты. Мужская сборная Украины выступит основным составом на этом этапе.

Добавим, что седьмой этап Кубка мира в Нове-Место состоится без зрителей.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Анастасия Меркушина Юлия Джыма Вита Семеренко Елена Пидгрушна Валентина Семеренко Новости биатлона Спорт
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