"Это будет цирк уродов": менеджер Фьюри раскритиковал бой Майка Тайсона с Холифилдом

Сразу две иконы бокса, Майк Тайсон и Эвандер Холифилд, объявили о возвращении в бокс. В период карантина возвращение американцев стало топ-темой для СМИ. К дискуссии присоединились и известные менеджеры.

Это будет жалкое зрелище

Британский промоутер Фрэнк Уоррен считает плохой идеей бой Тайсона против Холифилда, сообщает talkSPORT.

Узнайте больше Майк Тайсон заработает 20 миллионов долларов за один бой: боксеру поставили необычное условие

Уоррен, который сотрудничает с Тайсоном Фьюри, сказал, что "срок годности" Тайсона и Холифилда уже вышел.

Это будет цирк уродов. Я не хочу видеть, как 53-летний мужчина сражается против 57-летнего. Конечно, не надо быть гением, чтобы понять, что у них закончились все сроки годности, если говорить об участии в боях,

– заявил Уоррен.

Майк Тайсон заявлял, что планирует вернуться в бокс ради благотворительных поединков. Уоррен поддерживает выставочный поединок.

Если бой будет выставочным, тогда это другой разговор. Ведь это не реальный поединок. Если они намерены устроить показательное выступление, давайте позволим им это сделать,

– отметил промоутер.

Он добавил, что не стоит думать о профессиональном поединке. "Это будет жалкое зрелище. Вы знаете, как долго они провели за пределами ринга?" – резюмировал менеджер.

Возвращение Тайсона и Холифилда

Оба боксера являются легендарными экс-чемпионамы мира в супертяжелом весе. Первым выразил желание вернуться в бокс Тайсон.

Майк хочет направить гонорары за выставочные бои на благотворительность. Американец уже возобновил тренировки и демонстрирует отличную форму.

Сообщалось, что Тайсон может провести бой с американцем Эвандером Холифилдом. Последний также возобновил тренировки.

Смотрите также Кличко готовит легендарного Холифилда к возвращению на ринг: видео

Холифилд и Тайсон в свое время провели два ярких боя. Дважды победу праздновал Холифилд. Вторая встреча боксеров завершилась дисквалификацией Тайсона за знаменитый укус.

Сообщалось, что соперником Тайсона может стать американец Шеннон Бриггс. Он заявил, что договорился о бое с Тайсоном.

Вместе с тем президент WBC Маурисио Сулейман обещает включить Тайсона в рейтинг, чтобы Майк смог провести бой.