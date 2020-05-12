Это неприемлемо: борец Грицай рассказал, сразится ли с Усиком

Борец Богдан Грицай, который бросил вызов Александру Усику, прокомментировал ответ боксера. Усик согласился провести бой, но по правилам бокса.

В эфире телеканала НТА Грицай сказал, что это Усик предложил ему бой без правил. Борец вспомнил видео, в котором Усик "нокаутирует" экспертов. По мнению борца, именно этим видео Усик бросил вызов.

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Усик не согласился на бой. Он предложил мне бой без правил. Не я, а он рассказывал, что "диванный эксперт" заходит в дверь и он его нокаутирует,

– сказал Грицай.

Богдан добавил, что для него является неприемлемым бой по правилам бокса. По его мнению, на видео Усика об экспертах не было правил.

Поэтому Богдан и решил принять вызов на бой без правил.

"Бокс? Для меня это неприемлемо. Это он мне предложил бой. Это четко видно на видео. А я и есть тот диванный эксперт. Я принял его вызов. На видео четко видно, что человек заходит не в те двери и он его нокаутирует.

Вы видите на видео, где правила взвешивания, медкомиссия, о которой он говорит? Там нет правил и поэтому я решил, что бой без правил", – сказал борец.

Тренер Грицая заявил, что пока контактов с Усиком они не имели. По его мнению, бой рано или поздно состоится.

Усик – Грицай: главное

В субботу, 9-го мая, Богдан Грицай записал видео, в котором публично раскритиковал Усика за политические взгляды боксера.

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Конфликту предшествовало участие Усика и Василия Ломаченко в религиозном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес".

Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Грицай заявил, что готов провести с Усиком бой без правил.

Александр записал видео, которое опубликовал в инстаграме. Усик принял вызов, но согласится только на поединок по боксерским правилам.

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