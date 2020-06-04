Легенды мирового бокса Владимир Кличко и Эвандер Холифилд оказались в одном ринге. Украинский боксер стал спарринг-партнером Холифилда, который планирует возвращение в бокс.

Кличко готовит Холифилда Кличко и Холифилд провели спарринг в ринге. Спортсмены не наносили ударов, а только импровизировали поединок. Видео спарринга опубликовал Алексей Мочанов. Читайте также Владимир Кличко: Я – Джордж Флойд, цвет кожи и возраст – вещи, которые делают нас людьми В своей заметке Мочанов написал, что Кличко готовит Холифилда к поединку с Майком Тайсоном. Смотрите видео спарринга Кличко и Холифилда Холифилд возвращается в бокс Легендарный американец объявил о возвращении в бокс вслед за своим земляком Майком Тайсоном.

Сообщалось, что Тайсон встретится именно с Холифилдом. Однако это будет выставочный бой, средства с которого направят на благотворительность.

Впоследствии появилось видео из тренировочного лагеря Холифилда. Его действительно готовит Владимир Кличко.

Сообщалось, что Майк Тайсон также хочет видеть в своем лагере украинского эк-счемпиона мира.