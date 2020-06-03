1 июня белорусский нападающий Кирилл Кириленко покинул львовские "Карпаты". Стороны прекратили действие контракта по взаимному согласию.

Кирилл Кириленко прокомментировал свой уход из львовского клуба. Об этом он рассказал в интервью Tribuna.com.

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В первую очередь скажу, что уехал из команды не по футбольным причинам. В этом плане все хорошо. Я вернулся в клуб после того, как чемпионат решили восстановить, тренировался, готовился к матчам. Но то, что сейчас происходит в мире, я имею в виду пандемию, внесло определенные коррективы в жизнь, в карьеру, в том числе мою. Я решил, что мне жизнь все-таки дороже, чем карьера. Не хочется рисковать, а лучше побыть в безопасности, с семьей. В итоге, как вижу, это решение правильное.

"Все это заходило слишком далеко, я уже банально не мог тренироваться, не думая об этом. Все было странно, нестабильно, поэтому принял решение покинуть "Карпаты", – рассказал белорус.

Кирилл Кириленко в "Карпатах"

Кириленко провел неполный год в составе "львов". Нападающий пять раз выходил на поле в матчах "Карпат".

Футболист поблагодарил партнеров и болельщиков за время, проведенное в львовском клубе.

Что известно о коронавирусе в "Карпатах"

30 мая у футболистов и персонала "Карпат" обнаружили положительные тесты на COVID-19. Поэтому поединок "Карпаты" – "Мариуполь" не состоялся 31 мая.

В понедельник, 1 июня, "Карпаты" прошли повторное тестирование.

Клуб сообщил, что 2 июня получил меньше, чем половину положительных результатов тестирования. Всего тест сдали 65 человек.

Из-за этого "Карпаты" решили пойти на двухнедельный карантин.

Евгений Дикий заявил, что если после карантина повторный тест футболистов снова будет положительный – это внештатная ситуация.