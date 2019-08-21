Это будет большое усиление, – президент клуба УПЛ анонсировал нового тренера

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин анонсировал подписание контракта с опытным европейским специалистом, который будет призван поднять донецкий коллектив со дна турнирной таблицы.

Как известно, 19 августа "Олимпик" уволил с поста главного тренера Жулио Сезара. Сейчас клуб тренирует Игорь Климовский.

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Этот тренер будет из Европы. У него гораздо больше опыта, чем у Жулио Сезара. Это будет очень большое усиление,

– сказал Гельзин в интервью "Футбол 1".

После поражения от львовских "Карпат" (1:3) президент клуба принял решение уволить Жулио Сезара, который возглавил команду лишь полтора месяца назад.

Сейчас "Олимпик" расположился на последнем, 12-м месте в турнирной таблице УПЛ. Команда проиграла все 4 стартовых матча.

Напомним, в трех матчах УПЛ "Олимпик" получил четыре красные карточки. Одна из них была достаточно спорная.