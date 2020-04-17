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Это будет серьезный вызов, – пресс-атташе сборной Украины о последствиях карантина

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В Украине ввели строгие карантинные ограничения из-за распространения пандемии COVID-19. Такие временные изменения повлияли на футболистов – они не могут полноценно тренироваться и участвовать в матчах.

Об этом в эфире 24 канала рассказал пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский. Он заверил, что такая ситуация случилась впервые в истории футбола.

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"В прошлом веке футбол только начинался, он не был настолько развит. Потому это впервые в истории, когда после такого долгого перерыва футболисты вернутся в строй. Конечно, бывают отпуска, но они не являются такими длинными", – объяснил Гливинский.

По его словам, футболистов ждет непростой период, но, по его мнению, после карантина все будут вдохновлены тем, что можно снова играть в футбол. Гливинский отметил, что адаптационный период для спортсменов будет очень необычным. Тренеры смогут увидеть, кто из футболистов быстрее адаптируется. Возможно, эти результаты будут неожиданными.

Это будет серьезный вызов для всех футболистов планеты, без исключения,
– сказал пресс-атташе сборной.

Он добавил, что сейчас спортсмены тренируются дома.

"Выполняют физические упражнения, часто публикуют это в интернете. У кого-то есть тренажеры, у кого-то беговая дорожка дома. Кто имеет двор – на улице занимается. Для них важно не набирать лишних килограммов", – рассказал Гливинский.


Наказание за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

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Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Новости Украины Футбол Карантин в Украине 2020 Спорт Сборная Украины по футболу
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