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Это будет война: Чисора пригрозил Усику нанести первое поражение в карьере

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Британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО) прокомментировал предстоящий бой против украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО).

Только 11 марта стороны сумели официально договориться: бой Усик – Чисора состоится 23 мая в Лондоне.

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Война идет. Усик считает, что он может подняться и выжить с большими мальчиками. Он может быть бесспорным чемпионом мира в тяжелом весе, но 23 мая он узнает, как это быть пораженным настоящим супертяжем.

Он приходит на мою территорию. Я собираюсь предельно точно объяснить ему, почему он прятался в крузервейте, а также отомстить за моего мальчика, Тони Беллью. Это будет война,
– сказал Чисора.

Что известно о Чисоре?

  • Дерек Чисора дрался с Виталием Кличко. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей.
  • Впрочем, Чисора больше запомнился скандальными действиями. В частности, на дуэли взглядов он дал Виталию пощечину. Также боксер перед поединком плюнул водой Владимиру Кличко в лицо.
  • После боя с Кличко Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы.
  • На данный момент британец провел 41 бой (32 победы, 9 поражений). 26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Прайса.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Александр Усик Спорт Бокс
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