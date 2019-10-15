Это был не я, бл***, посмотри на повторе, – Степаненко о разговоре с арбитром

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Тарас Степаненко
Тарас Степаненко / shakhtar.com

Футболист сборной Украины Тарас Степаненко был удален на 72-й минуте матча Украина – Португалия. Тарас рассказал, как объяснял арбитру Энтони Тейлору, что в моменте с первой желтой фолил не он, а Роман Яремчук.

Во втором тайме Степаненко получил вторую желтую карточку, а Тейлор назначил сомнительный пенальти в ворота Украины. Мяч попал в ногу Тарасу, после чего случайно попал в руку.

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Видео удаления Степаненко

Говорю: "Это Яремчук сфолил". Рома тоже: "Это я сфолил". Арбитр говорит: "Нет, это был ты". Я к нему подхожу и говорю: "Это был не я, посмотришь на повторе". А он говорит: "Это был ты". А я ему: "Бл***, посмотри на повторе,
– рассказал Степаненко.

Криштиану Роналду сумел реализовать пенальти, забив свой 700-й гол в карьере. Но победу удалось одержать именно сборной Украины со счетом 2:1. Таким образом, "сине-желтые" вышли на групповой этап Евро-2020.

Энтони Тейлор уже во второй раз в 2019 году удаляет Степаненко. В матче Лиги Европы "Шахтер" – "Айнтрахт", который состоялся в феврале 2018 года (2:2), Тэйлор удалил Тараса на первых минутах игры.

В прошлом году Тейлор работал на матче сборной Украины в Лиге наций против Чехии. Игру в Чехии украинцы выиграли со счетом 1:2.

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Теги: Спорт Футбол Евро-2020 Украина – Португалия Сборная Украины по футболу
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