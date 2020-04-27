Это был серьезный удар: Роналдинью рассказал детали заключения

В марте знаменитого бразильского экс-футболиста Роналдинью поместили за решетку в Парагвае. Бывшего футболиста обвинили в подделке документов и впоследствии выпустили под залог.

Экс-форвард испанской "Барселоны" и итальянского "Милана" Роналдинью рассказал об аресте в Парагвае, сообщает Goal.com.

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40-летний бразилец провел в тюрьме 30 дней, после чего его перевели под домашний арест.

То, что документы оказались фальшивыми, для нас стало полным сюрпризом. С самого начала мы хотели сотрудничать с властью, чтобы во всем разобраться,

– заявил бразилец.

Роналдиньо утверждает, что с первого дня сотрудничал с правоохранителями. По его словам, он предоставил все данные, которые требовала власть.

Когда нас отправили в камеру, это был серьезный удар. Я даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию. Всю свою жизнь я стремился добиться максимальных профессиональных высот и дарить людям счастье своим футболом,

– сказал Роналдинью.

Что известно об аресте Роналдинью?В начале марта экс-футболиста и его брата обвинили в подделке документов. Оба прилетели якобы на благотворительное мероприятие.



В апреле мужчины покинули тюрьму и будут находиться под домашним арестом в отеле в Асунсьоне под надзором полиции. За них был внесен залог в размере 1,6 миллиона долларов.

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