Это было невероятно: почему нам стоит поблагодарить сборную Украины по волейболу за Евро-2019

Мы все радуемся победам наших спортсменов. Поздравления like и share разлетаются по сети. Но уже через два дня эйфория угасает. И их уже не узнают на улицах, не просят сфотографироваться. Не благодарят. А стоит.

Стоит поблагодарить сборную Украины по волейболу. За то, что они стали главной сенсацией чемпионата Европы 2019 года, когда дошли до четвертьфинала. Да, волейбол у нас не столь популярный вид спорта, как футбол. Но такой успех не должен остаться незамеченным.

Почему это важно?

Здесь есть два фактора. Первый – наша сборная. До этого она 14 лет не выступала на чемпионате Европы. А он происходит раз в два года. Перед этим украинцы трижды там играли. Но неудачно – даже не выходили из группы. Поэтому выход в плей-офф в 2019 году считался невероятным успехом. Проход в четвертьфинал можно описать лишь словом "фантастический". А игра против мощной Сербии вызывает уважение. Боролись до конца, и не хватило лишь толики, чтобы их пройти.

Как это было: Украина в сверхнапряженном матче уступила Сербии в четвертьфинале волейбольного Евро-2019

Второй фактор – это наш внутренний чемпионат. Ведь именно здесь происходит подготовка будущих спортсменов. Кто сможет назвать чемпиона последнего сезона, не заглядывая в google? Это львовские "Барком-Кажаны", если что. Именно они доминируют на внутренней арене в последние несколько сезонов. Но не в еврокубках, где украинские игроки могли набраться опыта. Там команда вылетает в первых раундах не самых мощных турниров.

Еще один "интересный" факт – 12-кратный чемпион Украины харьковский "Локомотив" летом 2018 года чуть не прекратил существование. Все из-за нехватки средств. Команда снялась с выступления в Суперлиге, и играет только в высшей лиге.

Но она не одна такая. В новом планировались большие изменения – в Суперлиге должны были принять участие 10 команд. Но сумская команда "ШВСМ-СумДУ" и "Фаворит" из города Лубны отказались от участия. Поэтому где брать украинских волейболистов?

Кто главные герои?

Все. От тренерского штаба, который смог создать команду. Угис Крастиньш – литовец. Работу в сборной он совмещает с тренировкой "Барком-Кажаны". В 2018 году он был признан лучшим тренером Латвии. Несмотря на то, что там своих специалистов немало.

И каждый игрок сборной. Семь из 14 игроков прошлый сезон провели в Украине. Но с такой игрой на долго они здесь не задержатся. Так уж и произошло. Юрий Семенюк перебрался из "Кажанов" в бельгийский "Маасейка" (чемпион страны).

Но и без него другие украинцы хорошо себя проявили за рубежом. Главная звезда – Олег Плотницкий, играющий за итальянскую "Перуджу".

И стоит вспомнить имена всех – Дмитрий Теременко, Ян Ерещенко, Дмитрий Виецкий, Тимофей Полуян, Максим Дрозд, Владислав Диденко, Горден Бровь, Денис Фомин, Владимир Ковальчук, Олег Шевченко, Юрий Томин, Александр Гладенко.

Однако просто сказать им "спасибо" будет мало. Их надо поддерживать и во время игр. Внутреннего чемпионата и матчей сборной. Как правильно отметил в свое время Плотницкий, "почему мы не видим и не слышим вас на трибунах во время игр? Почему никто не приезжает к нам на сбор просто что бы пообщаться, посмотреть как у нас здесь? Вы приходите к нам и, возможно, тогда вы увидите результат, который хотите".