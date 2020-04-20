Это было очень давно, с другом под пиво: Усик рассказал, что выводит татуировку

Непобедимый украинский боксер Александр Усик имеет несколько татуировок. Боксер рассказал, что выводит одну татуировку, которую сделал в молодости.

В интервью ютуб-каналу "В гостях у Гордона" Усик убеждает, что не жалеет о своих татуировках. Однако одну из них не сделал бы сейчас.

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Проблема молодой головы. Я не жалею о том, что я их сделал, но как говорят: "Если бы молодость знала, а старость могла". Если бы мне 1,5% мышления, которое я имею сейчас, 10 лет назад, то я бы предпочел их не делать,

– сказал Александр.

На руках боксера наколотые олимпийские кольца за победу на Олимпиаде в 2012 году, карта Украины, герб Украины, Киево-Печерская лавра, Родина-Мать, символ мира голубь.

Татуировка на левом плече в процессе вывода. Это было очень давно, с другом под пиво. Там какой-то синий страх, который нужно вывести. Есть имена детей и на спине Архангел Гавриил, который охраняет меня со спины,

– рассказал Усик.

Недавно боксер в интервью бывшему депутату "Партии регионов" Елене Бондаренко также рассказывал о своих татуировках. Тогда Усик тоже заявил, что хочет вывести одну из них.

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