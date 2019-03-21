Это что-то сумасшедшее: : китайский дуэт установил мировой рекорд в фигурном катании

Представители Китая Сунь Вэньцзинь и Хань Цун стали победителями чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.

Веньцзин и Цун установили новый мировой рекорд в произвольной программе, набрав 155,60 балла, а также обновили рекорд по сумме двух программ – 234,84 балла.

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Пара сорвала бешеные овации зала, идеально выполнив программу. "Это поэзия, искусство, это что-то сумасшедшее!" – так оценили выступление китайцев в соцсетях.

Интересно, что предыдущий рекорд держался всего несколько минут – его установил российский дуэт Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Сумма 228,47 балла принесла им только серебро.

Действующие чемпионы Европы французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре стали пятыми после провала в короткой программе (215,19).

Украинские спортивные пары на чемпионате мира по фигурному катанию представлены не были.

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