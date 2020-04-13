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"Это игрок нового типа": легендарный отчет скаута "Милана" по Андрею Шевченко – фото

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Андрей Шевченко / Getty Images

В сеть попал отчет одного из тренеров "Милана", Итало Гальбьяти, об игре Андрея Шевченко в матче "Динамо" против "Барселоны" (4:0), который состоялся 5 ноября 1997 года.

Соответствующий отчет опубликовал портал Footboom.

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Очень силен физически. Быстрый. Моторный в дриблинге, фантастически удерживает мяч. Классно наносит удары обеими ногами. Забивает мячи. Силен в игре головой. Может сыграть в атаке на любой позиции.

У него есть интенсивность, присущая только нескольким игрокам. Учитывая его юный возраст, я был поражен тем, как легко ему все удается. Он игрок нового типа. Будет жаль, если он перейдет в какую-то другую команду, а не в "Милан",
– отметил Итало Гальбьяти в своем отчете.


Отчет Итало Гальбьяти по Андрею Шевченко

А поединок "Барселона" – "Динамо" завершился со счетом 4:0 в пользу киевского клуба. Тогда Шевченко отметился хет-триком, а еще один гол на свой счет записал Сергей Ребров.

Шевченко выступал за "Милан" с 1999-го по 2006 год. За время, проведенное в составе итальянского клуба, украинец забил 175 голов, стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в 2004-м получил "Золотой мяч". 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт ФК Милан Андрей Шевченко Футбол
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