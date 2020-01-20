Это история всего нашего народа: Сикорский рассказал о поездке в Санкт-Петербург

Украинский футболист Игорь Сикорский рассказал о посещении российского города Санкт-Петербург. После поездки в Россию футбольный клуб "Агробизнес" из Первой лиги Украины разорвал контракт с Сикорским. Сейчас футболист находится в поисках нового футбольного дома.

В интервью изданию "Гол" Сикорский рассказал о российских корнях. В частности, отец Игоря был россиянином.

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Последний раз был в России где-то в 2002 или 2003 году. Отец – россиянин, он уже давно умер. Бабушка моя, его мама, тоже из России. У нас там осталась бабушкина сестра. Кто знает: может, я вообще больше не увижу своих родственников. Старые люди, все же может быть,

– рассказал футболист.

По словам Сикорского, ему удалось посетить в Санкт-Петербурге Эрмитаж, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Храм Спаса-на-Крови, Юсуповский дворец.

"Нам очень понравился город. У меня жена тоже очень любит историю, так что ходили, смотрели, гуляли. Нам дня не хватало, потому что невозможно все это посмотреть даже за сутки. А тем более там короткий световой день", – заявил Сикорский.

Санкт-Петербург – красивый город. Просто обалдел от красоты и архитектуры. Я очень увлекаюсь историей. Когда видел все эти соборы, дворцы, у меня аж дух завораживало,

– рассказал футболист.

"Агробизнес" расторг контракт с Сикорским после того, как он опубликовал в инстаграме фотографии из России. По словам футболиста, он публиковал фотографии с исторических мест и намеревался показать город.

Перед Эрмитажем сфотографировался, в кадр попал российский флаг. И то вверху, на крыше Эрмитажа. Потом в Эрмитаже я сфотографировался на фоне трона Екатерины II, в кадр попал герб царской России,

– сказал Игорь.

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По его словам, сначала никакой реакции в комментариях под фотографиями не было. "Никто не писал ничего такого, типа: "Куда ты поехал!". Кто вообще смотрит мой инстаграм? Я не такой известный футболист. В Первой лиге и Премьер-лиге знают, да. Но у меня нет такой аудитории – в основном на меня смотрят только друзья", – рассказал Сикорский.

Сикорский убеждает, что никого не хотел рассердить публикацией фотографий.

"Здесь уже не о чем говорить. Из песни слов не выкинешь. Я за этот поступок уже поплатился. Возможно, не нужно было выкладывать фотографии. Просто съездить и все.

Но когда я попал в Зимний дворец, у меня был просто культурный шок. Все, что делал – без задней мысли. Никого не хотел рассердить или еще что-то. Это история нашей страны, понимаете? Это же не только вашей страны история – это история всего нашего народа.

У меня отец россиянин, половина семьи в России. Что я могу сделать, если у меня отец родился в России? Я же не могу переродить его в Украине, правильно?", – резюмировал уже бывший игрок "Агробизнеса".

Сикорский уже удалил фотографии из своего инстаграма. По его словам, он это сделал, чтобы не было шума. "Достаточно. Я просто хочу спокойно играть в футбол", – добавил футболист.