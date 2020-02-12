Это не травма, а всего лишь техосмотр, – Усик

Украинский боксер Александр Усик опроверг информацию о том, что у него травма. По его словам, ему просто нужен медицинский осмотр.

Напомним, Александр Усик должен провести бой против Дерека Чисоры. Сначала он был запланирован на март, однако впоследствии его неожиданно перенесли на более поздний срок.

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Среди причин называли травму Усика. Хотя его промоутер заявил, что это не новая травма и даже не рецидив предыдущей.

Чтобы развеять все слухи вокруг этого вопроса, Усик в прямом эфире в Instagram рассказал, почему пришлось отложить бой с Чисорой на более поздний срок.

"Я увидел фотографию, там где сказали, что бой отменен или перенесен из-за травмы. Друзья, слава Богу, никаких травм нет. Все замечательно. Просто те, кто переживают, чтобы не переживали, а те, кто радуются... продолжали дальше радоваться. Все хорошо, у нас очень большое и значительное техническое обслуживание", – рассказал Усик.

Поэтому боксер просто залечивает предыдущие травмы, чтобы не допустить рецидивов в будущем.