Это просто дно, – Ломаченко получил шквал критики за видео с российским спецназом

Василий Ломаченко и без боя сумел стать главным ньюсмейкером украинских СМИ. Но причин для радости от этого мало.

На официальной странице Василия Ломаченко в инстаграме было опубликовано видео. Оно на религиозную и военную тематику. Сделано в черно-белых тонах. И если вопрос религии – это личное дело каждого (боксер является сторонником Украинской православной церкви Московского патриархата, а даже прислуживает во время богослужений), то к военной составляющей вопросы таки есть.

Но на этом видео показан российский спецназ и его подготовка. А в конце благодарность "вежливым людям". Кто не помнит, то так называли русских военнослужащих, которые без опознавательных знаков захватывали украинские военные объекты во время аннексии Крыма. Так их назвал и сам президент России Владимир Путин. Украинцы же называли их "зелеными человечками".

Оригинал этого видео был создан на студии "Корсунь", что в оккупированном Севастополе. Там оно в цвете, и четко видны российские триколоры на военных.

После публикации видео на странице Василия Ломаченко в комментариях на него полился шквал критики. Никто не понимает, как украинский боксер может постить видео с российским спецназом на шестом году войны на Донбассе, где этот же спецназ воюет на стороне оккупантов. И о "Вежливых людях", которые захватили Крым, ему тоже напомнили. Слова в комментариях не всегда подбирали. В целом там насобиралось почти 4 тысячи комментариев.

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"Спасибо! Отличный ролик! Давай еще! Слава русскому оружию! Чудо-богатырям, слава! Почему в ролике отсутствуют бурятские танкисты?!!!! Негодую!", – иронически прокомментировал это видео шоумен Сергей Притула.

"Сейчас вновь актуальной стала тема выдающихся спортсменов и г**донов по жизни. Ломаченко уникум как спортсмен, с уникальным тренером-отцом. Бог в своем мире, кстати, пока не полностью признан как Бог. Но и г**дон как человек из Украины. Так бывает, зачастую, ибо 95% спортсменов гомосоветикус. Величие рядом с гадостью", – прокомментировал эту ситуацию известный спортивный журналист Роберто Моралес.

>2020



>«український» боксер Васілій Ломаченко постить відео з військовими рф т.зв. «вєжлівимі людьмі», які брали активну участь у окупації Криму та воюють з Україною на Донбасі



>не забудьте повболівати за нього у наступному бою pic.twitter.com/WTnD62kuoi — Вадим Скічко (@VadymSkichko) January 9, 2020

Сам Ломаченко пока не ответил на эти критические комментарии под его видео.