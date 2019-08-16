Это провал всей клубной системы, немотивированных выставим на трансфер, – Суркис о "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис впервые прокомментировал вылет киевского клуба из Лиги чемпионов. Суркис уволил Александра Хацкевича с поста главного тренера "бело-синих" и назначил Алексея Михайличенко.

Президент "Динамо" сделал свое заявление во время представления Алексея Михайличенко киевской команде на клубной базе в Конча-Заспе.

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Это провал всей клубной системы от меня до спортивного директора. Что-то было сделано не так. Может, тренировочный процесс был не такой, может комплектация была недостаточная. Я у него (Михайличенко, – Спорт24) спросил, каким он видит будущее "Динамо". Мы поговорили о положительных и негативных моментах. Я бы хотел, чтобы он их быстрее исправил. Он их видит, и я понимаю, как он хочет их исправить.

Сколько раз я увольнял тренеров, но у меня было только одно неприятное впечатление. Тогда, когда после "Трабзонспора" я убрал Михайличенко. Если взять мою логику, философию: Хацкевич почти ничего не выиграл, хотя провел три сезона. А Михайличенко выиграл два чемпионата подряд, и проиграл "Трабзонспору"... Может, я был молодым, горячим. Поэтому я считаю, что если ему дадут еще один шанс, то он сможет им воспользоваться,

– цитирует Суркиса Footballhub.

Кроме того, президент "Динамо" заявил, что клуб выставит на трансфер футболистов, которые потеряли мотивацию. Их продадут летом или зимой.

На тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе также были представлены помощники нового главного тренера.

В штаб Михайличенко вошли бывшие футболисты "Динамо" Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов (тренер вратарей).