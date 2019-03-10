Это самый красивый день в моей жизни, – тренер о победе Подручного

Тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал победу Дмитрия Пидручного на чемпионате мира. Дмитрий выиграл индивидуальную гонку в шведском Эстерсунде.

Санитра посвятил победу всем, кто поддерживал и верил в команду.

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"Невероятные эмоции! Посвящаем эту победу всем людям Украины, которые в нас верили, всем нашим болельщикам! Это вознаграждение за всю работу, которую мы проделали, за все желание и стремление. Золотая медаль – награда Дмитрия Подручного за то, какой он есть – хороший человек, умный, интеллигентный, исполнительный.

Для меня это тоже сатисфакция за то, что доверяю ему. Это самый красивый день в моей жизни! Да, у меня уже были олимпийские чемпионы, но сегодняшняя медаль – просто музыка, что-то особенное!

"Сегодня я был так сильно сконцентрирован, так сильно хотел, чтобы все прошло как я задумал... Утром я что-то чувствовал, но то, что все получится так... Дмитрий сделал два промаха, но затем эта концентрация, эта его тактика, с которой вылилась и сила, которая осталась в конце – это просто топовый расклад!" - сказал Санитра.

Сегодня также состоялась женская гонка преследования, которую неожиданно выиграла немка Дениз Херрманн. Украинка Анастасия Меркушина финишировала на 15 позиции.

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