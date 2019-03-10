Это самый красивый день в моей жизни, – тренер о победе Подручного

45 Читати новину українською
Юрай Санитра
Юрай Санитра / biathlon.com.ua

Тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал победу Дмитрия Пидручного на чемпионате мира. Дмитрий выиграл индивидуальную гонку в шведском Эстерсунде.

Санитра посвятил победу всем, кто поддерживал и верил в команду.

Читайте также: Дмитрий Пидручный выиграл золото Чемпионата мира

"Невероятные эмоции! Посвящаем эту победу всем людям Украины, которые в нас верили, всем нашим болельщикам! Это вознаграждение за всю работу, которую мы проделали, за все желание и стремление. Золотая медаль – награда Дмитрия Подручного за то, какой он есть – хороший человек, умный, интеллигентный, исполнительный.

Для меня это тоже сатисфакция за то, что доверяю ему. Это самый красивый день в моей жизни! Да, у меня уже были олимпийские чемпионы, но сегодняшняя медаль – просто музыка, что-то особенное!

"Сегодня я был так сильно сконцентрирован, так сильно хотел, чтобы все прошло как я задумал... Утром я что-то чувствовал, но то, что все получится так... Дмитрий сделал два промаха, но затем эта концентрация, эта его тактика, с которой вылилась и сила, которая осталась в конце – это просто топовый расклад!" - сказал Санитра.

Сегодня также состоялась женская гонка преследования, которую неожиданно выиграла немка Дениз Херрманн. Украинка Анастасия Меркушина финишировала на 15 позиции.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
сегодня
21429
Теги: Дмитрий Пидручный Спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Арсенал" нанес "Манчестер Юнайтед" Сульшера первое поражение в АПЛ: видео
сегодня 20:34 "Арсенал" нанес "Манчестер Юнайтед" Сульшера первое поражение в АПЛ: видео
7
Динамо - Арсенал Киев: результат матча и видео голов
сегодня 19:02 Динамо - Арсенал Киев: результат матча и видео голов
148
"Ливерпуль" пропустил сухой лист в матче с "Бернли": видео
сегодня 15:10 "Ливерпуль" пропустил сухой лист в матче с "Бернли": видео
82
Украинка Харлан выиграла "серебро" этапа Кубка мира по фехтованию
сегодня 11:43 Украинка Харлан выиграла "серебро" этапа Кубка мира по фехтованию
103
Украинка родила тренеру "Шахтёра" сына, у португальца есть ещё двое детей от первого брака
сегодня 09:36 Украинка родила тренеру "Шахтёра" сына, у португальца есть ещё двое детей от первого брака
137
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук