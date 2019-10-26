Это тебе за моих братьев: в МакГрегора бросили бутылкой в Москве – видео

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Конор МакГрегор
Конор МакГрегор / Itar-Tass / Scanpix

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор давал интервью журналистам во время тренировки в Москве. Общение прервал неизвестный, бросив в Конора бутылкой воды.

После того, как мужчина бросил бутылку в сторону Конора, он воскликнул на английском: "это тебе за моих братьев".

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Нарушителя схватила охрана, и он сразу перестал громко кричать. "Я ничего не хотел, я журналист", – добавил мужчина.

Видео инцидента

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Другой ракурс и небольшое продолжение эпизода , а так же суть диалога в видео : _ Некий гость : «Ты считаешь моего отца и всех наших людей трусами?» Конор : «Да да.. дальше невнятное что-то» Перевод слов Конора в продолжении эпизода : Возможно им не следовало продавать курицу в супермаркетах с моим лицом здесь, ну и кто тут курица ? Я вот тут, на пресс-конференции в этой стране.»

Допис, поширений REDFURYMMA (@redfurymma_official)

С кем МакГрегор конфликтует?

Во время пресконференции 24 октября Макгрегор заявил, что победивший Конора Хабиб Нурмагомедов боится сразиться с ним в Москве: "он сражается только с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, боятся. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он сбежал со своей пресконференции здесь, в Москве".

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После этого десятки дагестанцев окружили отель "Ритц-Карлтон", ожидая выхода МакГрегора. Они объяснили, что приехали в центр Москвы после оскорбительного заявления ирландца про дагестанцев и Нурмагомедова.

Кто такие дагестанцы?
Дагестан – это субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района. Дагестан создан 20 января 1921 года как автономная республика в составе РСФСР. Столица республики – город Махачкала. Около 96% населения республики являются мусульманами.

Впоследствии МакГрегор объяснил, почему чувствует неприязнь к дагестанцам. "Возможно, им не следовало продавать в супермаркетах курицу с моим лицом? Кто здесь курица? Я прямо здесь, на пресконференции в этой стране. Так кто теперь курица? Нельзя сделать такое, и не получить ответ", – сказал МакГрегор.

Как известно, в апреле прошлого года в дагестанских супермаркетах в продаже появилась замороженная курица под названием "Конор МакГрегор".

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Смешанные единоборства Конор МакГрегор MMA
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