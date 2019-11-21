Это война политиков, а не народов: Станислав Горуна о войне Украины с Россией

Победитель II Европейских игр по каратэ львовянин Станислав Горуна поделился своим мнением относительно войны между Украиной и Россией. 30-летний спортсмен рассказал о поездке сборной Украины в Москву и попытался разорвать шаблоны.

В интервью ua.tribuna.com Горуна прокомментировал поездку сборной Украины по каратэ в Россию. Он заявил, что российская аудитория благосклонно относилась к украинским спортсменам.

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Чтобы разорвать шаблоны, скажу, что российская аудитория более чем благосклонна к украинской команде. Российские трибуны болели за всех украинских спортсменов. Это хороший показатель.

Со многими людьми там общался. Никто ни слова не сказал о политической ситуации, не пытался создать провокацию или какие-то закидоны. Люди занимаются своими делами, и все информповоды, которые в основном создаются искусственно, людей мало волнуют. Поэтому это был приятный сюрприз. Все было очень приветливо,

– сказал Горуна.

По словам Горуны, он несколько лет назад также ездил в Россию на соревнования и на трибунах была аналогичная ситуация.

"Но большинство моей команды ждала другого. Об этом в Украине нам постоянно говорили: "Будьте осторожны. Ни с кем не вступайте в политические дискуссии". Нас больше здесь накрутили и взвинтили, чем это на самом деле было там. Поэтому все были в тонусе", – резюмировал Станислав.

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О войне между Украиной и Россией Горуна сказал, что она не на уровне наций или народов, а между политиками.

Война, которую мы сейчас имеем, является сугубо политической. К сожалению, она есть. Это не война между нациями, народами, а война политиков. Лидеры государств имеют ресурсы и влияние, чтобы эту войну поддерживать. Поэтому если бы не воля Путина, только Путина, то войны между Украиной и Россией не было бы. Поэтому "Путин – х***о", если что,

– сказал Станислав.

Что известно о Горуне?Украинец – бронзовый призер чемпионата Европы 2018 года в индивидуальной и командной категории. Серебряный призер чемпионата Европы 2014 года, серебряный призер чемпионата Европы 2017 года в индивидуальной категории и бронзовый призер в командном кумитэ.



Бронзовый призер чемпионата мира 2014 года, трехкратный победитель серии турниров K1 PremierLeague (2013, 2014, 2017), шестикратный чемпион Украины по каратэ. Заслуженный мастер спорта международного класса. Капитан украинской национальной сборной Украины по каратэ.