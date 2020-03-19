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Это все фейк, бывший футболист "Динамо" Алиев о коронавирусе

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Не все спортсмены верят в пандемию коронавируса в мире. Некоторые считают, что это фейк. К таким относится и бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев.

К таким выводам Алиев пришел, прогулявшись по Киеву. При этом он даже не покинул Оболонь.

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"Ну что, прогулялся я по улицам. Что могу сказать – народу много, людей много, детей много. Погода хорошая. Я думаю что все это фейки. Для кого нужен коронавирус и кто все это запустил? Слышал, что сегодня 368 человек умерли в Италии. Думаю, что это все фейк. Главное берегите себя и будьте здоровы", – заявил Алиев на видео.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Спорта Спорт Футбол
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