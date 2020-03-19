Это все фейк, бывший футболист "Динамо" Алиев о коронавирусе
Не все спортсмены верят в пандемию коронавируса в мире. Некоторые считают, что это фейк. К таким относится и бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев.
К таким выводам Алиев пришел, прогулявшись по Киеву. При этом он даже не покинул Оболонь.
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"Ну что, прогулялся я по улицам. Что могу сказать – народу много, людей много, детей много. Погода хорошая. Я думаю что все это фейки. Для кого нужен коронавирус и кто все это запустил? Слышал, что сегодня 368 человек умерли в Италии. Думаю, что это все фейк. Главное берегите себя и будьте здоровы", – заявил Алиев на видео.
- Отметим, что Александр Алиев стал не единственным, кто высказал свое мнение о "коронавирусе". Его тезка Александр Усик посоветовал пить воду из под крана, ведь там есть хлорка, которая убивает вирусов.
- Также Усик призвал всех и в дальнейшем ходить в храмы. Хотя власть просит воздержаться от мест массового скопления людей, в том числе и церквей. Поэтому многие храмы начали проводить молебны онлайн.
- По состоянию на 19 марта в Украине было официально зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом (те, что подтверждены). Два человека умерли.
- Насчет Италии, то там случаев заражения Covid-19 в разы больше – всего инфицировалось 35713 человек. 2978 из них умерло, 4025 удалось выздороветь.
- Итальянскому городу Бергамо, одному из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, приходится перевозить тела умерших от болезни из города, поскольку его крематорий не может справиться.
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