Это все фейк, бывший футболист "Динамо" Алиев о коронавирусе

Не все спортсмены верят в пандемию коронавируса в мире. Некоторые считают, что это фейк. К таким относится и бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев.

К таким выводам Алиев пришел, прогулявшись по Киеву. При этом он даже не покинул Оболонь.

К слову Какие спортсмены заболели коронавирусом – список

"Ну что, прогулялся я по улицам. Что могу сказать – народу много, людей много, детей много. Погода хорошая. Я думаю что все это фейки. Для кого нужен коронавирус и кто все это запустил? Слышал, что сегодня 368 человек умерли в Италии. Думаю, что это все фейк. Главное берегите себя и будьте здоровы", – заявил Алиев на видео.