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Это выглядит безумием: Джокович запустил флешмоб по погружению в ледяную воду – видео

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Новак Джокович / Getty Images

17-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович объявил о "челлендже", в котором призвал публиковать видео с погружением в ледяные водоемы.

Новак Джокович в Instagram запустил "челлендж", в котором предложил выкладывать видео о погружении в ледяные водоемы по методу Вима Хофа – многократного рекордсмена Книги рекордов Гиннеса, который известен своим умением переносить экстремальные температуры.

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"Ледяные ванны выглядят безумно, знаю, но они очень полезны для тренировки ума и тела. С помощью различных техник, например, дыхательных, можно выдерживать подобные экстремальные условия и лучше справляться с ежедневным стрессом. Я использую методы Вима и считаю их полезными для жизни", – написал Новак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@iceman_hof how did we do? ️??? Constantine and I survived this mountain stream for 1 minute 45 seconds.. mindset is everything. The practice of ice baths looks crazy I know but it’s really beneficial for training the mind and body. Through various techniques (like breathing) we can calm ourselves enough to take on extreme conditions like this and more efficiently battle daily stress in our lives. I use Wim’s methods and find them beneficial for my life overall. “Mind over matter. Brain over body.” I suggest everyone to explore it and hopefully rise to this challenge! For those who dare, I challenge you to find an ICE COLD body of water outside and get in for at least 1 minute: - Must be winter and icy water outside - Must be only in underwear - Must have half the body submerged - Must be in for at least 1 minute Make sure to do your research and prepare as this can be pretty dangerous if you don’t follow Wim’s guidelines. Tag friends to do it with you and use #NoleChallenge when you share so I can see you guys. I’m so hyped for this, let’s goo!!!!!!! Idemooo!! (I can share the full version of this on FB for #NoleFam if you guys want to see ) #iceman #wimhof #life #nature #breathing #meditation #reflect #mindset #justbreathe #wimhofmethod #innerfire #tbt

Публикация от Novak Djokovic (@djokernole)

Смельчаков Джокович призывает найти ледяной водоем и провести в нем хотя бы минуту:

– на улице должна быть зима;
– вы должны быть только в нижнем белье;
– нужно наполовину находиться в воде;
– в ней нужно провести хотя бы минуту.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Теннис
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