Это выглядит безумием: Джокович запустил флешмоб по погружению в ледяную воду – видео
17-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович объявил о "челлендже", в котором призвал публиковать видео с погружением в ледяные водоемы.
Новак Джокович в Instagram запустил "челлендж", в котором предложил выкладывать видео о погружении в ледяные водоемы по методу Вима Хофа – многократного рекордсмена Книги рекордов Гиннеса, который известен своим умением переносить экстремальные температуры.
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"Ледяные ванны выглядят безумно, знаю, но они очень полезны для тренировки ума и тела. С помощью различных техник, например, дыхательных, можно выдерживать подобные экстремальные условия и лучше справляться с ежедневным стрессом. Я использую методы Вима и считаю их полезными для жизни", – написал Новак.
Смельчаков Джокович призывает найти ледяной водоем и провести в нем хотя бы минуту:
– на улице должна быть зима;
– вы должны быть только в нижнем белье;
– нужно наполовину находиться в воде;
– в ней нужно провести хотя бы минуту.
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